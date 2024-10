In Asien sorgt die Ankündigung des chinesischen Finanzministeriums, am morgigen Samstag eine Pressekonferenz abzuhalten, für Auftrieb. Es wird erwartet, dass ein neues Konjunkturpaket vorgestellt wird, mit dem Peking versucht, seine Wirtschaft anzukurbeln. Zuvor aber stehen weitere Preisdaten aus den USA auf dem Plan. Nachdem am Vortag die Verbraucherpreise Befürchtungen geschürt haben, dass sich die Inflation nicht schnell genug abkühlt, stehen am Nachmittag die Erzeugerpreise auf der Agenda. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Fed die Zinsen im November um einen Viertelpunkt senken wird, liegt laut dem FedWatch Tool" der CME bei rund 87 Prozent. Neben den Preisdaten nimmt die Berichtssaison mit den Zahlen der Finanzinstitute JPMorgan, Wells Fargo und BlackRock Fahrt auf.