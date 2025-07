Für den Schweizer Aktienmarkt deuten die vorbörslichen Indikationen am Dienstag auf einen leicht positiven Start hin. Das alles beherrschende Thema bleibt die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, nachdem dieser am gestrigen Montag neue Zollsätze für vierzehn Länder angekündigt hatte. Während die Wall Street mit Abgaben eher zurückhaltend auf die Nachricht reagierte, präsentieren sich die Börsen in Asien am Dienstag vergleichsweise robust.