Der Schweizer Aktienmarkt wird zu Handelsbeginn am Dienstag mit leichten Aufschlägen erwartet. Er würde damit an seinen vorsichtig freundlichen Wochenauftakt anknüpfen. Die Vorgaben aus Übersee sprechen ebenfalls für eine leicht positive Eröffnung. An der Wall Street ist der Standardwerteindex Dow Jones am Montag etwas fester aus dem Handel gegangen und auch in Asien überwiegen am Dienstag die positiven Vorzeichen.

14.11.2023 08:45