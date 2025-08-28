Der Schweizer Aktienmarkt dürfte gemäss vorbörslichen Indikationen am Donnerstag mit leicht positiver Note, wenn auch insgesamt wenig verändert, in den Tag starten. Damit würde sich die am Mittwoch gestartete Erholung im SMI nach zwei schwachen Handelstagen davor fortsetzten. Kursbewegende News aus dem Unternehmenssektor oder aus dem Konjunkturbereich gibt es aktuell kaum. Im späteren Tagesverlauf und am Freitag stehen dann aber diverse Makrodaten an. Vor allem die am Freitag angesagten PCE-Preisdaten aus den USA dürften genau in Bezug auf die Inflationsentwicklung dort unter die Lupe genommen werden.