Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Freitagmorgen ein versöhnlicher Schluss für eine insgesamt schwache Börsenwoche ab. Aktuell ist die Wochenbilanz für den Leitindex SMI mit einem Minus von annähernd 2 Prozent klar negativ. Gewinnmitnahmen und eine Abstufung der Bonität der USA durch die Ratingagentur Fitch haben belastet. Die Vorgaben werden als leicht stützend erachtet. So hat die Wall Street am Donnerstag mit leichten Verlusten geschlossen, während die asiatischen Börsen überwiegend im Plus notieren.

04.08.2023 08:45