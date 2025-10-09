Die treibende Kraft dabei dürfte einmal mehr das Thema Künstliche Intelligenz sein. Der KI-Boom halte an und treibe die Märkte vor sich her, kommentierte eine Händlerin. Etwas Entspannung kommt auch aus Frankreich, wo die Regierungskrise erst einmal beigelegt zu sein scheint. Auch dass sich Israel und die Hamas im Gaza-Krieg auf die erste Phase eines Friedensplans geeinigt haben, nehme etwas Spannung aus dem Markt. Dagegen hält der Regierungsstillstand in den USA weiter an - mittlerweile eine Woche lang. Und auch das Fed-Protokoll von Mittwochabend brachte keine klaren Antworten, sondern reflektierte vielmehr die Uneinigkeit der Mitglieder.