Derweil zieht der noch keine Woche andauernde Krieg immer weitere Kreise und mit einer Rakete in Richtung des Nato-Landes Türkei droht eine neue Eskalationsstufe. «Die Investoren bleiben nervös und das dürfte sich auch in den kommenden Tagen in einer hohen Volatilität bei Aktien, Rohstoffen und Währungen zeigen», kommentierte ein Händler. Es sei derzeit sehr schwer abzuschätzen, wie weit die Eskalationsspirale noch gedreht werde. Vor dem morgigen offiziellen US-Arbeitsmarktbericht stehen am heutigen Nachmittag noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Fokus. Und aktuell werde jedes Datenfragment auf die Goldwaage gelegt, so der Tenor am Markt.
Öl stabil
Der im Brennpunkt stehende Ölpreis hat seinen massiven Höhenflug seit Ausbruch des Krieges zunächst nicht mehr so rasant fortgesetzt. Mit rund 83,50 Dollar für die Sorte Brent bliebt der Preise unterhalb der jüngsten Höchststände (85,12 USD), aber immer noch deutlich über dem Niveau von letzter Woche.
Die Bank Julius Bär berechnet den vorbörslichen SMI gegen 08.10 Uhr um 0,15 Prozent tiefer bei 13'490 Punkten. 19 der 20 Titel stehen leicht im Minus, einzig Richemont (+0,7 Prozent) wird höher gestellt.
Galderma deutlich im Plus
Der SMIM für die mittelgrossen Werte gewinnt derweil +0,27 Prozent auf 3079 Punkte. Dies ist vor allem auf den starken Anstieg bei Galderma (+5,0 Prozent) nach Jahreszahlen zurückzuführen. Die Hautspezialistin hat die Erwartungen erfüllt und einen sehr zuversichtlichen Ausblick gegeben. Zudem wurde das Mittelfristziel für den Spitzenumsatz des Hoffnungsträgers Nemluvio verdoppelt.
Bei den weiteren SMIM-Werten schaffte Bossard (-0,2 Prozent) mit einem stabilen Gewinn und einer unveränderten Dividende quasi eine Punktlandung im Vergleich mit den Schätzungen. Zudem berichteten noch Cicor, V-Zug und die R&S Group (keine vorb. Kurse) über ihre Jahreszahlen.
