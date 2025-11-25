Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die Sitzung vom Dienstag gemäss vorbörslichen Indikationen wenig verändert, aber mit leicht negativer Tendenz eröffnen. Die Vorgaben aus den USA sind zwar tendenziell positiv: Die Hoffnung auf eine baldige weitere Leitzinssenkung hatte dort vor allem Technologiewerte beflügelt, von denen es hierzulande aber nicht allzu viele gibt. Die US-Futures stehen ausserdem derzeit leicht im Minus.