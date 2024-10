In Asien wiederum finden die Märkte am Montag zunächst keine einheitliche Richtung. Chinas Zentralbank hat die ein- und fünfjährigen Leitzinsen um 25 Basispunkte gesenkt. Angekündigt hatte dies der Gouverneur der People's Bank of China, Pan Gongsheng, bereits am Freitag. Ansonsten erwartet Börsianer zunächst noch ein beschaulicher Start in die Handelswoche. Ab dem morgigen Dienstag wird dann die Berichtssaison der wichtigste Treiber sein. Hierzulande werden etwa 20 Unternehmen Zahlen vorlegen, darunter sieben Blue Chips.