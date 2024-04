Der Schweizer Aktienmarkt dürfte auch an seinem zweiten Handelstag nach Ostern eher vorsichtig starten. In den USA gaben die wichtigsten Indizes nach. Anleger hatten sich angesichts etwas gedämpfter Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen zurückgehalten und Gewinne mitgenommen. Zudem wurde die Stimmung an den asiatischen Börsen von einem starken Erdbeben in Taiwan Jahren belastet.