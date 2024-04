Die Vorgaben aus Übersee geben am Donnerstag ebenfalls keine klare Richtung vor. In den USA verabschiedeten sich die wichtigsten Indizes am Mittwoch erneut mit Verlusten. Vor allem die so stark getriebenen Techwerte kamen unter Abgabedruck. In Asien dagegen ziehen die Kurse mehrheitlich an. Das Geschehen wird am heutigen Börsentag vor allem durch die Berichtssaison bestimmt. Mit ABB und Schindler haben zwei wichtige Blue Chips Zahlen vorgelegt.