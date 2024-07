Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag freundlich in den Handel starten. Neben der Berichtssaison haben Investoren in dieser Woche auch eine Vielzahl an Wirtschaftsdaten zu bewerten. Die Vorgaben aus Übersee sprechen derweil für eine gewisse Vorsicht, wie es von Händlerseite heisst. Sowohl an der Wall Street als auch in Asien halten sich Investoren vor den Zinsentscheiden der Bank of Japan und des Fed zurück.