Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte ein klar freundlicher Auftakt ab. Neben den jüngsten Wendungen in der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump werden die Märkte zunächst auch von den zum Teil positiv aufgenommenen Unternehmenszahle gestützt. Derweil sind die US-Vorgaben eher uneinheitlich, während in Asien speziell die Börse in Tokio mit Gewinnen auf den Zolldeal mit den USA reagiert.