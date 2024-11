Die Erholung der Schweizer Börse, die am Vortag den Handel geprägt hatte, dürfte sich am Dienstag nicht fortsetzen. Die vorbörslichen Indikationen lassen vielmehr Kursverluste erwarten. Auch für die wichtigsten europäischen Börsen wird ein zurückhaltender Start erwartet. Sie würden damit den asiatischen Märkten folgen, die am Dienstag überwiegend nachgaben. Derweil setzte die Wall Street am Vorabend ihre Rekordjagd nach dem Wahlsieg Donald Trumps fort. Sowohl Dow Jones als auch der S&P500 schlossen auf historischen Niveaus.