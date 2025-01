Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montagmorgen zunächst im Konsolidierungsmodus starten. Am vergangenen Freitag war der Leitindex zum neunten Mal in Folge mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Die Vorgaben aus Übersee sprechen ebenfalls für einen zurückhaltenden Start: An der Wall Street haben sich die wichtigsten Indizes am Freitag mit Abgaben ins Wochenende verabschiedet. In Asien sind zahlreiche Börsenplätze geschlossen und die, an denen gehandelt wird, tendieren uneinheitlich.