An der Schweizer Aktienbörse dürfte es zum Wochenstart zunächst abwärts gehen. Nachdem der Leitindex SMI vergangene Woche weitere Jahresbestmarken gesehen hat, dürften Investoren es zunächst etwas ruhiger angehen lassen. Die Vorgaben aus Übersee werten Börsianer als gemischt. Die Wall Street hat am Freitag im Plus geschlossen. In Asien tendieren die Märkte dagegen uneinheitlich. Vor allem die jüngsten Konjunkturdaten aus China dürften Investoren beschäftigen.