Spitzenreiter mit einem Plus von mehr als 2 Prozent sind die Aktien des Versicherers Zurich. Bereits am Vortag hatten sie in einem insgesamt eher angespannten Umfeld gegen den Trend im Gewinnerfeld gelegen. Nachdem am Vortag noch die geplante Fusion zwischen Baloise und Helvetia die Stimmung in der Branche stützte, profitieren die Zurich-Papiere nun von stützenden Kommentaren und einem Upgrade der Julius-Bär-Analysten.