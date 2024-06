Die Wall Street hat am Montag ihren Rekordkurs fortgesetzt und die asiatischen Börsen folgen nun, wobei in den USA weiter vor allem Kursgewinne bei den Technologiewerten die treibende Kraft für das anhaltende Rally sind. Grundsätzlich dürften sich Investoren vor der am Donnerstag anstehenden Lagebeurteilung der SNB etwas zurückhalten, heisst es am Markt. Selten waren Prognostiker so uneins, was den weiteren Zinspfad der Schweizer Währungshüter betrifft. Aber auch die anstehenden Neuwahlen in Frankreich dürften bis mindestens Monatsende für eine anhaltende Volatilität sorgen.