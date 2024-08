An der Schweizer Börse dürfte sich am Montag der Markt weiter stabilisieren. Dafür sprechen die vorbörslichen Indikationen, die eine leicht freundliche Eröffnung erwarten lassen. Die Vorgaben sind neutral bis leicht positiv. Während die Wall Street nur leicht im Plus geschlossen hat am Freitag, ziehen die Börsen in Asien nach den zuletzt sehr volatilen Tagen überwiegend an. In Japan bleiben die Märkte am Montag wegen eines Feiertages allerdings geschlossen.