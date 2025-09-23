So beflügelte zuletzt die Partnerschaft von Nvidia mit OpenAI den Optimismus der Anleger über die Zukunft der künstlichen Intelligenz. Wie eine Händlerin kommentiert: «Jedes Mal, wenn man denkt, dass die KI-Rallye ihren Höhepunkt erreicht hat, legt sie noch einmal zu.» Im Handelsverlauf dürften Investoren den Fokus dann in Richtung Konjunktur lenken. Eine Vielzahl von Stimmungsindikatoren stehen auf der Agenda. Insbesondere die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes rund um den Globus dürften dabei beäugt werden.