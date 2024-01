Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch ein leicht freundlicher Start in das neue Börsenjahr 2024 ab. Die Vorgaben aus Übersee werden allerdings als durchwachsen bezeichnet. Anders als die Schweiz waren die meisten anderen Börsenplätze bereits am gestrigen Dienstag ins neue Jahr gestartet. An der Wall Street fiel der Jahresauftakt recht gemischt aus: Während der Standardwerteindex Dow Jones kaum verändert schloss, machten Investoren bei den im Vorjahr stark gelaufenen Techwerten Kasse. In Asien überwiegen zur Wochenmitte die Kursverluste. In Japan dauert die Neujahrspause unterdessen noch an.

03.01.2024 08:45