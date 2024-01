Nach dem eher verhaltenen Wochenstart zeichnet sich auch für Dienstag ein zaghafter Auftakt an der Schweizer Börse ab. Es fehlen die wichtigen Impulse der Wall Street, die am Montag wegen des Martin-Luther-King-Feiertages geschlossen blieb. In Asien geben die Märkte unterdessen am Dienstag überwiegend nach. Laut Händlern sind daran vor allem die Zinshoffnungen schuld, die erneute Dämpfer erhalten haben.

16.01.2024 08:45