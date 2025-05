Dem Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwoch gemäss vorbörslichen Indikationen ein leicht schwächer Handelstag bevor. Bei Investoren scheint sich nach der Euphorie von Anfang Woche aufgrund der Entspannung im Handelskonflikt zwischen China und den USA wieder Unsicherheit einzuschleichen. Auch die Vorgaben aus den USA und aus Asien sprechen für einen verhaltenen Start. Die wichtigsten US-Indizes schlossen am Dienstagabend uneinheitlich. Auch in Asien finden die Märkte keinen gemeinsamen Nenner.