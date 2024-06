Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag leicht freundlich in die letzte Börsenwoche des ersten Semesters starten. Händler erwarten einen insgesamt impulsarmen Start in eine Woche, die auch sonst eher ruhig zu werden verspricht. Die Vorgaben geben ebenfalls keine klar Richtung vor. An der Wall Street war der Leitindex Dow Jones am Freitagabend nur wenig bewegt aus dem Handel gegangen, während an der Nasdaq die Abgaben bei Nvidia und weiteren Chip-Aktien anhielten. In Asien geben die Märkte zum Wochenstart überwiegend nach.