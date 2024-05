Zudem müssen Investoren eine Menge an Quartalszahlen verarbeiten. Neben der Grossbank UBS legten auch Geberit, Sandoz und weitere Unternehmen ihre Ergebnisse vor. Marktbewegende Konjunkturdaten stehen indes kaum auf der weiteren Agenda. Im Hintergrund schwelt derweil der Nahostkonflikt weiter. In der Nacht sind Israels Streitkräfte in Richtung der Stadt Rafah vorgerückt und haben nach Medienberichten die Kontrolle über den Grenzübergang übernommen.