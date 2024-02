Für den Schweizer Aktienmarkt deutet sich am Mittwoche eine etwas tiefere Eröffnung an. Damit dürfte er an seine Vortagesverluste anknüpfen. Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA haben viele Investoren am Dienstagnachmittag auf dem falschen Fuss erwischt. Der stärker als erwartet ausgefallene Preisauftrieb im Januar hat den Hoffnungen auf eine schnelle Zinswende einen deutlichen Dämpfer versetzt. Die Wall Street verzeichnete einen der schwächsten Börsentage seit Monaten. Die asiatischen Börsen folgen der Vorgabe, wobei etwa Festlandchina weiterhin wegen des Neujahrsfestes geschlossen ist.

14.02.2024 08:45