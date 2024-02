Einmal mehr sorgt die Bank of Japan für Gesprächsstoff. Berichten zufolge sagte der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, vor dem Unterhaus des Landes, dass die lockeren geldpolitischen Bedingungen auch dann bestehen bleiben werden, wenn die BOJ ihre Negativzinspolitik aufgibt. Erst am Vortag hatte sich sein Stellvertreter Shinichi Uchida ähnlich geäussert. Auf die Stimmung drücke auch der zuletzt wieder deutliche Anstieg der Renditen am US-Anleihenmarkt, was wiederum die starke Entwicklung der Wirtschaft in den USA widerspiegelt. Vor diesem Hintergrund sind rasche und schnelle Zinssenkungen in der grössten Volkswirtschaft der Welt ein Stück weit unwahrscheinlicher geworden.