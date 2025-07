Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine leicht positive Eröffnung ab. Damit würde der Leitindex SMI freundlich in das zweite Börsen-Semester 2025 starten. Die Vorgaben aus Übersee liefern Unterstützung: An der Wall Street setzen etwa der technologielastige Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 beide ihre Rekordjagd fort, die sie in der Vorwoche begonnen hatten. In Asien finden die Märkte dagegen keine einheitliche Richtung.