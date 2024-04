Nachrichten über eine weitere Eskalation in Nahost dürfte auch hierzulande für einen schwächeren Börsenstart sorgen. Berichte, wonach Israel den Iran in einer fortgesetzten Serie von Angriffen angegriffen hat, haben die Sorgen über einen breiteren Nahostkonflikt wieder verstärkt. Die asiatischen Börsen haben bereits mit Kursverlusten auf die Berichte reagiert und auch am Devisen- und Rohstoffmarkt kam es zunächst zu Ausschlägen.