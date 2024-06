Für die Schweizer Börse zeichnet sich am Montagmorgen eine leichte Gegenbewegung zum Start in die neue Handelswoche ab. Nach den deutlichen Verlusten in der Vorwoche dürfte sich der Markt damit etwas stabilisieren. Die Vorgaben aus Übersee werten Händler derweil als mehr oder weniger neutral. Die US-Börse war uneinheitlich ins Wochenende gegangen und auch in Asien finden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.