Die gegenseitige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran hält weiter an und schürt die Hoffnung, dass eine diplomatische Lösung gefunden werden könne. Die Ölpreise sinken in der Folge weiter und sorgen damit am Markt ebenfalls für eine gewisse Entspannung.
Von den Entspannungssignalen profitierten an der Wall Street denn auch die Standardwerte. Gleichzeitig setzte sich der Ausverkauf bei Halbleiteraktien fort. Er weitete sich am Morgen auch auf die asiatischen Börsen aus, wo Indizes wie der japanische Nikkei oder auch der koreanische Kospi zum Teil deutliche Einbussen verzeichneten.
Warten auf US-Supercaps
«Die Anspannung am Markt spiegelt die Unsicherheit im Vorfeld einer für Aktien wichtigen Woche wider, in der die Gewinnmeldungen von Amazon, Meta Platforms und Microsoft auf dem Programm stehen», fasst es ein Händler zusammen. Auch Apple legt diese Woche Zahlen vor.
Für den hiesigen Markt berechnet die Bank Julius Bär den SMI gegen 08.15 Uhr 0,08 Prozent tiefer bei 14'410 Punkten. Dabei werden fast alle der 20 Einzeltitel zwischen 0,1 und 0,2 Prozent tiefer gestellt. Lediglich Sika und Richemont gewinnen gegen den Trend, während Swiss Re mit -2,1 Prozent nach unten ausscheren. Am Vortag hatte der SMI bei 14'472 Zählern einen Rekordstand erreicht. Der Mid-Cap-Index SMIM wird derweil unverändert bei 3086 Zählern erwartet.
Sika vorbörslich stark
Nach dem ruhigen Wochenstart haben am Berichtstag bereits zahlreiche Unternehmen Zahlen vorgelegt, darunter der Blue Chip Sika (+5,3 Prozent). Trotz eines rückläufigen Umsatzes konnte der Hersteller von Bauchemie- und Klebstoffen die Gewinnzahlen knapp halten.
Erst nach Börsenschluss wird mit Logitech (-0,2 Prozent) dann noch ein weiterer Blue Chip über den jüngsten Geschäftsverlauf berichten.
Daneben haben noch der Verpackungsspezialist SIG (+4,4 Prozent), Sulzer und Forbo (beide +0,4 Prozent) Zahlen vorgelegt, die zumindest vorbörslich für eine freundliche Tendenz sorgen.
Jenseits der Zahlen richtet sich der Fokus der Investoren auf den morgigen Mittwochabend. Dann steht die Zinsentscheidung der Federal Reserve an. Zwar erwarten Marktteilnehmer keinen Zinsschritt, erhoffen sich aber mehr Klarheit über den weiteren Kurs der US-Geldpolitik.
hr/to
(AWP)