Für den hiesigen Markt berechnet die Bank Julius Bär den SMI gegen 08.15 Uhr 0,08 Prozent tiefer bei 14'410 Punkten. Dabei werden fast alle der 20 Einzeltitel zwischen 0,1 und 0,2 Prozent tiefer gestellt. Lediglich Sika und Richemont gewinnen gegen den Trend, während Swiss Re mit -2,1 Prozent nach unten ausscheren. Am Vortag hatte der SMI bei 14'472 Zählern einen Rekordstand erreicht. Der Mid-Cap-Index SMIM wird derweil unverändert bei 3086 Zählern erwartet.