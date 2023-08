Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein vorsichtiger Start in die neue Handelswoche ab. Damit dürfte der SMI seinen Kurs der vergangenen Handelstage fortsetzen. Die Vorwoche hatte der Leitindex klar im Minus beendet. Die Vorgaben aus Übersee geben zudem keine klare Richtung vor. Die Wall Street hatte sich am Freitag mit Verlusten ins Wochenende verabschiedet, während die Börsen in Asien am Montag keine einheitliche Richtung finden.

07.08.2023 08:45