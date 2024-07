Der Blick der Investoren ist einmal mehr auf den zweiten Teil der Woche gerichtet, wenn in den USA am Donnerstag Inflationsdaten in den USA erwartet werden. Sie sollen Hinweise auf die Zinsentscheidung des Federal Reserve liefern. Bereits am morgigen Mittwoch werden zudem die chinesischen Inflationsdaten am Mittwoch Aufschluss über den Stand der wirtschaftlichen Erholung des Landes geben. Zunächst aber warten Investoren auf eine Stellungnahme des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Kongress am Dienstag und Mittwoch.