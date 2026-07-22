Der Krieg im Nahen Osten bleibt derweil ein Belastungsfaktor, doch die Investoren scheinen das aktuell auszublenden. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Mittwoch erneut militärische Ziele im Iran angegriffen. Damit sollten die Möglichkeiten des Landes geschwächt werden, Handelsschiffe in der für den Ölhandel wichtigen Strasse von Hormus anzugreifen, teilte das für die Region zuständige US-Kommando mit. Es ist die elfte Nacht in Folge, in der die USA die Islamische Republik angriffen. Der Ölpreis stieg in der Folge weiter und notiert aktuell bei rund 92 US-Dollar pro Fass.