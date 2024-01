«Die Anleger kommen wieder zur Vernunft», kommentiert eine Analystin die derzeitige Zurückhaltung an den Märkten. Die Zinssenkungserwartungen seien in der letzten Zeit überzogen gewesen und würden nun zurückgeschraubt. Es sei zwar wahrscheinlich, dass das Fed im ersten Halbjahr mit Zinssenkungen beginnen werde, aber angesichts der anhaltend guten Wirtschaftsdaten in den USA nicht schon im März. Die entsprechenden Konsenserwartungen seien prompt klar gesunken. Zudem hat auch der Konjunkturbericht der US-Notenbank, der am Vorabend publiziert wurde, keinen Hinweis auf einen raschen Bedarf an Zinssenkungen gezeigt. Im Gegenteil habe sich die ökonomische Lage in den Vereinigten Staaten trotz des erhöhten Zinsniveaus zuletzt weiter stabil gezeigt. Am Berichtstag werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe einen weiteren Fingerzeig geben, wie stark der amerikanische Arbeitsmarkt noch ist. Auf diesen achtet die US-Notenbank bekanntlich stark.