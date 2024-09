Während die Wall Street selbst zwar nach anfänglichen Kursgewinnen am Ende leicht tiefer schloss, deuten die Futures für den US-Markt auf eine feste Eröffnung am Nachmittag hin. Auch in Asien ziehen die Kurse mehrheitlich an. Dort richten sich die Augen jetzt vor allem auf die Bank of Japan, die am morgigen Freitag über das weitere Zinsniveau entscheidet. Dass die Märkte so gelassen auf die Zinssenkung des Fed reagieren, liege vor allem an den Aussagen zum weiteren Weg, sind sich Marktteilnehmer einig. Die US-Währungshüter haben nämlich sehr deutlich gemacht, dass dieser erste grössere Schritt nicht aus der Not heraus geschehen sei und sie auch keine Eile bei den nächsten Senkungen habe.