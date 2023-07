Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag leicht fester starten. Positiv sei, dass die US-Börsen die Zinserhöhung der US-Notenbank vom Vorabend gut weggesteckt hätten, heisst es am Markt. Das Fed hatte den Leitzins wie erwartet um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 5,25 bis 5,5 Prozent angehoben. Zudem lässt die Notenbank aber die Tür für weitere Straffungen offen. Allerdings hält sich die Meinung bei zahlreichen Analysten, dass dies die letzte Zinserhöhung im aktuellen Zyklus gewesen sein könnte. Nun dürften die Marktteilnehmer die Blicke auf die Europäische Zentralbank (EZB) richten, heisst es weiter. Diese dürfte am frühen Nachmittag die Leitzinsen ebenfalls um 25 Basispunkte anheben. Auch hier ist unsicher, ob danach die Geldpolitik weiter verschärft wird oder nicht.

27.07.2023 08:45