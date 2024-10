Am Schweizer Aktienmarkt werden zum Wochenschluss wenig veränderte Kurse erwartet. Nach der insgesamt guten Woche wäre eine Konsolidierung nicht überraschend, heisst es am Markt. Zudem fehlten Impulse für eine klare Richtung. So sind die Vorgaben aus den USA mehr oder weniger neutral. Der Leitindex Dow Jones schloss zwar etwas höher, aber in etwa auf dem Niveau, auf dem er zum Schluss des Handels in Europa schon notiert hatte. Die Stimmung sei zwar weiterhin relativ gut, die Luft werde aber langsam dünner. Zudem sorgten neben den geopolitischen Spannungen auch die Anfang November anstehenden US-Präsidentenwahlen für Verunsicherung.