Nach dem starken Wochenauftakt dürften es Investoren am Schweizer Aktienmarkt am Dienstag zunächst ruhiger angehen lassen. Nachdem die Finanzplätze in den USA und Grossbritannien am Montag feiertagsbeding geschlossen geblieben waren, fehlen einerseits wichtige Impulse. Zudem werden Investoren abwarten wollen, wie die Anleger dort auf die jüngste Volte von US-Präsident Donald Trump im Zollstreit reagieren werden.