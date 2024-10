Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag schwächer in einen ereignisreichen Tag starten. Hierzulande haben bereits vor Handelsstart mit Nestlé, ABB, Schindler und VAT vier Blue Chips Zahlen vorgelegt - und teilweise klar enttäuscht. Am Nachmittag folgt dann die EZB mit ihrem neuesten Zinsentscheid. Die Vorgaben der Wall Street bewerten Händler unterdessen als leicht positiv. In Asien wiederum finden die Märkte am Morgen keine einheitliche Richtung.