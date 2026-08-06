Entsprechend gaben auch die Ölpreise leicht nach. Der Markt preise eine Entspannung im Nahen Osten zwar zunehmend ein, sagte ein Händler. Der Preisrückgang basiere bislang aber vor allem auf Erwartungen. Ein Scheitern der Gespräche oder neue Zwischenfälle könnten die Risikoprämie rasch wieder steigen lassen.