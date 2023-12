Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst nach einer klaren Richtung suchen. Darauf deuten die kaum veränderten vorbörslichen Indikationen hin. Die Vorgaben aus Übersee werden von Händlern als grundsätzlich leicht stützend gewertet. An der Wall Street hat der Dow Jones Industrial zwar an seine jüngste Rekordjagd angeknüpft und im Handelsverlauf am Montag eine weitere Bestmarke erklommen. Am Ende ging das Börsenbarometer aber unverändert aus dem Handel. In Asien finden die Börsen am Dienstag derweil keine gemeinsame Richtung.

19.12.2023 08:45