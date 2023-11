Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine erneut richtungslose Eröffnung ab. Die Vorgaben aus Übersee werden derweil als positiv gewertet. Die Wall Street war am Montag mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. In Asien folgen die meisten Börsen nun dem guten Kurs. Dabei standen in China speziell Immobilienaktien im Fokus. Laut Medienberichten arbeiten die Regulierungsbehörden an Finanzierungspaketen für ausgewählte Unternehmen. Dies sorge für eine gewisse Erleichterung.

21.11.2023 08:45