Zur Wochenmitte dürften die Investoren am Schweizer Aktienmarkt ihre Zurückhaltung der vergangenen Tage nicht ablegen. Vor dem langen Osterwochenende wollten viele Anleger kein allzu grosses Risiko eingehen, kommentiert ein Händler. Die Vorgaben aus Übersee und Asien bewerten Händler derweil als gemischt. An der Wall Street setzte sich die Atempause den dritten Tag fort, nachdem die wichtigsten Indizes am Donnerstag auf Rekordstände geklettert waren. In Asien tendieren die Märkte uneinheitlich.