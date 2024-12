Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montagmorgen kaum verändert in die neue Handelswoche starten. Damit zeichnet sich eine ähnliche Performance ab wie zum Wochenschluss, als er am Ende nahezu unverändert aus dem Handel gegangen war. Der hiesige Markt dürfte so seine vergleichsweise träge Performance weiter fortsetzen. Die Vorgaben aus Übersee sind uneinheitlich. So hat die Wall Street zum Wochenschluss erneut Rekorde verbucht. In Asien dagegen fällt der Wochenauftakt durchmischt aus. Vor allem in Seoul geben die Kurse kräftig nach. Dort spitzt sich die Staatskrise weiter zu.