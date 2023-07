Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag einmal mehr ohne klare Richtung in den Handel starten. Damit würde er an seine zurückhaltende Performance vom gestrigen Wochenstart anknüpfen. Die Vorgaben aus Übersee werden unterdessen als positiv gewertet. An der Wall Street hat der Standardwerteindex Dow Jones am Montag den elften Tag in Folge gewonnen. In Asien ziehen die Notierungen ebenfalls an, nachdem die chinesische Regierung zugesagt hat, die Unterstützung für seine stotternde Wirtschaft zu verstärken.

25.07.2023 08:45