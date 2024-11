Die Schweizer Aktienbörse wird zum Wochenschluss schwächer erwartet. An der Wall Street scheint die Wahl-Party vorbei zu sein, meint ein Händler. Die negativen Vorgaben aus den USA dürften die Anleger vor dem Wochenende vorsichtig stimmen, heisst es am Markt. Stärker als erwartet gestiegene Produzentenpreise im Oktober und solide Daten vom US-Arbeitsmarkt hatten die Stimmung eingetrübt. Zudem dämpfte US-Notenbankchef Jerome Powell die Zinssenkungserwartungen. Demnach hat es das Fed in Sachen Zinssenkungen nicht eilig. Dies löste nach dem starken Kursanstiegen an den US-Märkten nach dem Wahlsieg von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten nun Gewinnmitnahmen aus.