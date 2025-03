Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch von Zurückhaltung gekennzeichnet sein. Vor der am Abend anstehenden US-Zinsentscheidung wolle sich niemand wirklich aus dem Fenster lehnen, heisst es am Markt. Auch von der Wall Street kommen wenige Impulse. Die US-Börsen haben am Dienstag im Minus geschlossen, sich nach Börsenschluss in Europa aber nur noch wenig bewegt. Besonders Technologiewerte kamen erneut unter Druck. Auch die asiatischen Märkte machen keine grossen Sprünge.