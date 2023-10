Der Börsenstart ins Schlussquartal 2023 verspricht so zu beginnen, wie das dritte geendet hat: unklar. Nachdem die US-Politiker in letzter Minute am Wochenende einen Regierungsstillstand vermieden haben, bewegen sich die vorbörslichen Indikationen für den Schweizer Aktienmarkt knapp im Plus. Die Wall Street wird nach dem ebenfalls durchwachsenen Verlauf am vergangenen Freitag zum Wochenstart angesichts der Einigung fester erwartet. In Asien überwiegen ebenfalls die positiven Vorzeichen.

02.10.2023 08:45