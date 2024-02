Die Schweizer Börse wird am Donnerstag freundlich erwartet. Damit würde der SMI an seine Vortagesgewinne anknüpfen. Die internationalen Finanzmärkte haben zur Wochenmitte ihren Aufwärtstrend vom Wochenanfang wieder aufgenommen und damit den ersten Schreck über die jüngsten US-Inflationsdaten überraschend schnell weggesteckt. Auch die insgesamt freundlichen Vorgaben aus Übersee sprechen für weitere Kursgewinne. So hat die Wall Street am Mittwoch fester geschlossen und in Asien weisen am Donnerstag die meisten Börsen ebenfalls positive Vorzeichen auf.

15.02.2024 08:45